Guardiola impulsará una reducción de la ecotasa a la central de Almaraz, como pedía Vox para negociar Presupuestos

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este viernes que su Gobierno reducirá gradualmente los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, lo que se conoce como la 'ecotasa' a la central nuclear de Almaraz, que era una exigencia de Vox para negociar los Presupuestos regionales. Así lo ha adelantado la presidenta 'popular' en el Foro Nuclear organizado por 'Okdiario', en el que ha explicado que el objetivo de reducir esta 'ecotasa' es que la central de Almaraz "pueda seguir funcionando".

En concreto, Guardiola estima que la reducción progresiva en el gravamen que pagan las propietarias de la central tendrá un impacto estimado de 15,5 millones en 2027, llegando hasta los 27 millones de euros en 2028 y superará los 45 millones de rebaja en 2029.

Este anuncio de la presidenta de Extremadura surge después de que Vox haya insistido en reducir la ecotasa a la central de Almaraz como una de las condiciones para negociar los Presupuestos regionales del próximo año.

