Guardiola: "Klopp ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera como técnico"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se√Īal√≥ a Jurgen Klopp como el "mayor rival" que ha tenido en su carrera como t√©cnico antes de enfrentarse este domingo (17.30 horas) en un partido que ser√° decisivo para la Premier League.

El entrenador espa√Īol afirma que su rivalidad con el Liverpool de J√ľrgen Klopp es la m√°s intensa que ha vivido durante su carrera como t√©cnico dejando a un lado sus problemas con Jos√© Mourinho cuando √©l y el portugu√©s eran los respectivos entrenadores de Barcelona y Real Madrid.

"En los √ļltimos cinco a√Īos han sido el mayor oponente", dijo Guardiola antes del esperado choque del City con sus rivales por el t√≠tulo el domingo. "Han sido un contendiente incre√≠ble, maravilloso, con buenos partidos. Admiro al Liverpool y la forma en que lo hacen, pero disfruto el desaf√≠o", coment√≥.

"J√ľrgen, como entrenador, ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera y creo que lo que proponen ambos equipos es bueno para el f√ļtbol. El punto no es una burla a Jos√©. Es un entrenador emocionante y yo era su rival, pero llevo aqu√≠ cinco a√Īos y he jugado muchas m√°s veces contra el Liverpool", a√Īadi√≥.

"Excepto el a√Īo que hicimos 100 puntos, el resto fueron apretados. Es porque ellos son buenos y, con suerte, piensan que nosotros tambi√©n somos buenos. Recordar√© mi per√≠odo aqu√≠, cuando est√© retirado viendo y jugando al golf, recordar√© que mi mayor rival fue el Liverpool, seguro", manifest√≥.

Sobre el partido, el de Santpedor asegur√≥ que "ser√°n tres puntos importantes, pero a√ļn habr√° siete partidos, 21 puntos y muchas cosas relacionadas con la Liga de Campeones y la Copa FA (para jugar)". "Pero por supuesto que es importante", indic√≥ quit√°ndole importancia al duelo.

A diferencia de la enconada rivalidad de Guardiola con Mourinho, hay una gran cantidad de respeto entre él y Klopp. El alemán incluso describió a Guardiola como el mejor entrenador del campeonato, un cumplido que el jefe del 'City' desestimó modestamente.

"Muchas gracias, pero no lo soy", dijo. "Me gustar√≠a decirle que soy el mejor, pero no lo soy". Guardiola, sin embargo, se alegr√≥ de elogiar a su hom√≥logo. "J√ľrgen hace del f√ļtbol mundial un mejor lugar para vivir con su mensaje, y es un gran competidor. √Čl sabe de mi admiraci√≥n por lo que hace, el mensaje y la forma de jugar de sus equipos. Es un buen tipo y no tengo ning√ļn problema con √©l, absolutamente no", sentenci√≥.

Por √ļltimo, Guardiola brome√≥ diciendo que felizmente compartir√≠a una botella de vino con Klopp despu√©s del partido, si el City gana. "Si ganamos, me encantar√≠a", dijo. "¬°Lo invitar√©! ¬°Y ha dicho muchas veces que somos un club rico, por lo que el vino ser√° perfecto, de alta calidad!", finaliz√≥.