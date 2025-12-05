Guardiola: "Los canales de televisión deberían regalarme una botella de vino"

"Los canales de televisión deberían regalarme una botella de vino" por el espectáculo ofrecido el martes en Fulham (5-4), seguramente "uno de los partidos de la temporada", declaró este viernes el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

El español aseguró haber disfrutado a pesar de los sustos vividos en los últimos minutos en Fulham, donde su equipo lideraba 5-1 antes de recibir tres goles seguidos.

"Debe ser uno de los partidos del año, de la temporada, ¿no? Si hay un premio para eso, somos candidatos junto con Fulham", respondió primero con ligereza este viernes en conferencia de prensa.

"Si estoy en casa viendo este partido, no cambio de canal. Estoy casi seguro de que los canales están contentos con nosotros. Deberían considerar agradecérmelo, a Marco (Silva, el entrenador de Fulham) y a mí... Y regalarnos una botella de vino a todos nosotros. No, no estoy bromeando", añadió.

Tras el parón internacional de noviembre, el Manchester City ha tenido actuaciones irregulares: una derrota 2-1 ante Newcastle, una victoria obtenida en el tiempo añadido contra Leeds (3-2) y otra lograda sufriendo en Fulham (5-4).

"Creamos ocasiones y marcamos goles porque hemos construido un equipo para ello, pero debemos ser más sólidos. Esto concierne a todos, no solo a los porteros o defensores", comentó.

El Manchester City ocupa el segundo lugar de la Premier League antes de recibir el sábado al recién ascendido Sunderland, sexto tras haber vencido a Chelsea (2-1), empatado con Arsenal (2-2) y Liverpool (1-1) durante el último mes, entre otros.

"En mi humilde opinión, merecen estar donde están. Catorce partidos en la Premier League contra esos rivales, obtener resultados y estar en esa posición, lo merecen", insistió Guardiola.

"Tienen cuatro o cinco o seis cosas que hacen constantemente bien, de lo contrario no estarían donde están. En este campeonato, es imposible. Es un buen desafío para nosotros", concluyó el entrenador seis veces ganador de la Premier League.

