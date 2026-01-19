Guardiola mantiene a Haaland en la alineación en su regreso a Noruega

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, desestimó dar descanso a Erling Haaland en su regreso a Noruega para enfrentar al Bodo/Glimt, el martes por la Liga de Campeones, a pesar de que el delantero no ha marcado de jugada abierta en sus últimos siete partidos.

"Me dijo que durmió increíblemente, así que está en forma", afirmó Guardiola sobre Haaland, que suma 39 goles esta temporada entre club y selección.

Asimismo, Guardiola confirmó que Phil Foden estará disponible para el duelo pese a sufrir una fractura en la mano el sábado en el derbi ante el Manchester United, cuando tuvo que abandonar la cancha tras caer de manera incómoda sobre su brazo.

"Se ha roto un poco los huesos, pero tiene protección y está listo para mañana", agregó.

El City extendió su racha sin victorias en la Premier League a cuatro partidos tras perder 2-0 en Old Trafford, permitiendo que el Arsenal aumentara su ventaja en la cima a siete puntos.

Guardiola ha postergado cualquier análisis sobre la derrota para concentrarse en asegurar un lugar en los octavos de final de la Champions.

Actualmente, el City es cuarto, mientras que los ocho primeros avanzan automáticamente y los equipos del noveno al vigésimo cuarto disputan una ronda de repechaje.

"El enfoque ahora es otro, no hablamos nada sobre el United", dijo Guardiola. "Tenemos la oportunidad de clasificarnos entre los ocho mejores, eso es suficiente para concentrarnos, no en lo que pasó antes".

El City modificó su rutina para adaptarse al choque en el Círculo Ártico. Debido a las bajas temperaturas y al campo artificial del Bodo, Guardiola decidió entrenar en el estadio Aspmyra de 8.500 localidades, algo poco habitual antes de un partido europeo.

"Deben ver cómo bota la pelota, los pases cortos, los largos (...) Estas situaciones incómodas acercan al éxito", explicó.

El técnico también mostró su lado más relajado, emocionado por poder disfrutar de la aurora boreal desde la ventana de su hotel. "Tenemos ventanas enormes y vamos a mirar. Disfrutaremos. Estoy concentrado en mi trabajo, pero, ¿por qué no ver la belleza del universo?".