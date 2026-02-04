Guardiola muestra su solidaridad con víctimas de conflictos del mundo

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, prometió este martes seguir alzando la voz por el "dolor" causado a las víctimas de los conflictos globales que sacuden el mundo.

No es la primera vez que el técnico español se pronuncia sobre cuestiones ajenas al fútbol, e insistió en que no será la última, a pesar de las voces que le instan a centrarse sólo en los asuntos deportivos.

Antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga contra el Newcastle, el miércoles, Guardiola se emocionó al hablar de las imágenes informativas de niños muertos y heridos en zonas de conflicto de todo el mundo.

Los conflictos en Palestina, Ucrania y Sudán, así como los recientes tiroteos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, han indignado a Guardiola.

"Nunca, jamás en la historia de la humanidad tuvimos la información delante de nuestros ojos (...) el genocidio en Palestina, lo que ocurrió en Ucrania, lo que ocurrió en Rusia, lo que ocurrió por todo el mundo, en Sudán, en todos lados", declaró el martes ante los periodistas.

"Son nuestros problemas como seres humanos. ¿Hay alguien que vea las imágenes de todo el mundo y no se vea afectado?", lanzó.

"Si fuese al revés, me dolería. ¿Desear el mal para otro país? Eso me duele. Aniquilar a miles de personas inocentes, eso me duele", sentenció.

Guardiola, de 55 años, recalcó que su postura no tiene que ver con la política ni con tomar partido, sino con defender la vida humana allí donde los civiles estén sufriendo.

"Cuando tienes una idea y tienes que defenderla y tienes que matar a miles de personas... Lo siento, me plantaré. Siempre estaré ahí, siempre".