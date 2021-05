Guardiola: "No pensamos en la final de la Champions porque no tenemos la Premier en nuestras manos"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que no piensan por el momento en la final de la 'Champions League' pese a enfrentarse este sábado con el Chelsea, su rival por el título en la final de Estambul, y subrayó la importancia de centrarse en el campeonato doméstico para evitar sustos en su consecución.

El City ganar√° la Liga inglesa si vence este s√°bado al Chelsea (18.30 horas) y Guardiola prefiere evitar distracciones con la Champions. "Si jug√°ramos la final en una semana o seis d√≠as, podr√≠a ser, pero pasado ma√Īana tenemos 21-22 d√≠as para la final, pueden pasar muchas cosas", dijo el de Santpedor en la rueda de prensa previa al encuentro.

"S√≥lo nos centramos en este s√°bado. Por supuesto que es el oponente al que nos vamos a enfrentar en la final, pero la Premier League es tan importante por s√≠ misma, no pensando en ninguna otra competencia. No pensamos en la final de la Champions porque no tenemos la Premier League en nuestras manos. Soy muy cauteloso. Creo que si no la tienes, no hablas de ella", a√Īadi√≥.

"Cuando tengamos la Premier League, ojal√° ma√Īana, la atenci√≥n se centrar√° en la final de la Champions League. Les dije a los jugadores que son nueve o diez meses peleando por la Premier League y esta es la primera oportunidad de ganarla. Ese es un argumento suficiente para centrarse en eso", indic√≥ el t√©cnico catal√°n.

"Ahora no depende de nadie más. Si ganamos se acabó. No hay ni un pensamiento en lo que va a hacer el United. Está en nuestras manos", manifestó después de que la semana pasada estuviesen pendientes de un posible pinchazo del Manchester United, que finalmente no llegó porque no pudo disputarse el encuentro por los disturbios provocados por sus aficionados.

Preguntado por ambos títulos, Guardiola recordó que "siempre" dijo que "la Premier League es el título más importante. Económicamente para el club, la clasificación para la Champions es el título más importante, tal vez, pero no hay duda de qué es lo más importante. Por supuesto que la Liga de Campeones es tan especial, es bonita, pero esta significa consistencia y muchas cosas", espetó.

Adem√°s, el t√©cnico del City se refiri√≥ a las palabras del entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, que calific√≥ a su hom√≥logo espa√Īol como una "m√°quina ganadora". "Los n√ļmeros hablan por s√≠ mismos, no puedo negarlo. No quiero ser humilde en eso. Ganamos muchas cosas, muchos buenos n√ļmeros", agreg√≥.

"Pero al mismo tiempo hay una raz√≥n y Thomas lo sabe perfectamente. He estado en tres clubes incre√≠bles, FC Barcelona, Bayern M√ļnich y aqu√≠. Tienen una estructura incre√≠ble, un apoyo incre√≠ble detr√°s de m√≠ y jugadores incre√≠bles", indic√≥.

"Esta es la raz√≥n por la cual ganamos tanto, no hay m√°s secretos. Si voy a un equipo sin este poder financiero o estos jugadores incre√≠bles no ser√≠a una m√°quina, un ganador. √Čl lo sabe, yo lo s√©, todos los entrenadores lo saben", finaliz√≥ Guardiola.

Europa Press