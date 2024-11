Guardiola planea quedarse en el Man City incluso si el club desciende

Recién firmado un nuevo contrato en el Manchester City, Pep Guardiola reiteró su intención de permanecer con el campeón de la Liga Premier incluso si son castigados con el descenso por violar las reglas financieras.

City enfrenta más de 100 cargos que abarcan un período de nueve años cuando el club intentaba establecerse como la mayor fuerza en el fútbol inglés. Las sanciones podrían ser tan extremas como la expulsión de la liga y el veredicto podría llegar a principios del próximo año.

City niega los cargos y Guardiola, quien firmó una extensión de dos años que lo vincula al club hasta 2027, dijo que espera reconstruir al equipo si terminara descendiendo.

“Dije hace seis meses, hace un año, cuando todos los clubes nos acusaron de hacer algo incorrecto”, dijo Guardiola. "(Me preguntaron), ‘¿Qué pasa si descienden?’ Yo estaré aquí".

“El próximo año, ascenderemos... No sé la posición o la (división) a la que nos llevarán, pero vamos a subir y subir. Volveremos a la Liga Premier. Lo sabía entonces y lo siento ahora”.

Cuando se le preguntó por qué eligió extender su contrato por dos años en lugar de solo uno, Guardiola respondió con una sonrisa: “Por el clima”.

Adoptando un tono más serio, Guardiola dijo que quiso evitar que se generaran especulaciones sobre su futuro a principios de la próxima temporada y enfatizó que no hay garantías de que permanezca hasta el final de su último contrato.

“No quiero que la próxima temporada —septiembre, octubre, noviembre— (la gente diga), ‘Es el último año de Pep, hay que extender de nuevo’”, dijo Guardiola. “Esa fue la razón principal. No quiero estar en esa posición".

“Al final, el contrato está ahí. Me gustaría quedarme dos años más pero sé que si los resultados no son buenos, no estaré dos años”.

Guardiola, quien llegó a City en 2016, no solo tiene a su equipo como la fuerza dominante en Inglaterra. También llevó el fútbol inglés a otro nivel, ganando cuatro títulos de liga consecutivos, lo que no tiene precedente. Además llevó al equipo a terminar con 100 puntos en una campaña de liga en una de sus ocho temporadas completas.

Su decisión de permanecer en el fútbol inglés fue bien recibida por los entrenadores rivales de la Liga Premier el viernes, incluso si eso dificultaba aún más sus posibilidades de ganar trofeos.

“Es una buena noticia para City”, dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot, “y es una buena noticia para la liga”.

El Liverpool de Slot lidera a City por cinco puntos después de 11 partidos y parece ser el equipo más probable para evitar que Guardiola gane cinco títulos consecutivos.

“Es interesante para nosotros los técnicos seguir enfrentándonos a uno de los mejores entrenadores que el fútbol ha tenido”, dijo Slot.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, dijo que las tácticas de Guardiola han “revolucionado cómo juegan muchos equipos” en Inglaterra.

“Es bueno para el juego inglés que él siga aquí y continúe desarrollando y evolucionando su estilo y que la gente continúe potencialmente siguiéndolo”, dijo Howe.

“Por supuesto, desde el lado de la competencia, mantiene que la Liga Premier es la mejor del mundo”.

El delantero del City, Erling Haaland, se mostró encantado de escuchar que Guardiola continuaría.

“Es el mejor entrenador del mundo”, dijo Haaland en una entrevista con el canal británico Sky Sports, “y probablemente el mejor entrenador que jamás haya existido”.

Guardiola buscará poner fin a la racha de City de cuatro derrotas consecutivas —su peor serie de resultados como entrenador— cuando el equipo reciba al Tottenham el sábado.

Guardiola dijo el jueves que la mala racha de City fue una gran razón por la que firmó un nuevo acuerdo, debido a que la gente comenzó a preguntarse si la era de dominio del club estaba llegando a su fin.

“Sentí que no podía irme ahora. Quizás las cuatro derrotas fueron la razón”, dijo Guardiola en el sitio web de City.

“Creo que merecemos, después de cuatro derrotas seguidas, recuperarnos e intentar cambiar la situación. Creo que merecemos estar aquí. No soy arrogante al decirlo, pero es la verdad”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP