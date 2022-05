Guardiola prácticamente confirma que el city fichará a noruego haaland

10 mayo (Reuters) - El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que le dijeron que no puede hablar sobre el potencial nuevo fichaje del club de la Premier League, Erling Haaland, hasta que se complete la transferencia.

El delantero noruego de 21 años es uno de los mejores prospectos al abrirse la ventana de fichajes tras haber marcado 85 goles en 88 partidos con el Dortmund desde su debut en enero de 2020.

"El Borussia Dortmund y el Manchester City me han dicho que no puedo decir nada hasta que el trato esté hecho", dijo Guardiola a periodistas el martes.

"No puedo hablar, lo siento. Hay mucho tiempo para hablar. Me encantaría hablar, la verdad. Me dicen que no hable, desde una perspectiva legal, no porque no quiera". (Reporte de Rohith Nair en Bangalore, Editado en Español por Manuel Farías)