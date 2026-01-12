Guardiola privilegia el crecimiento progresivo del Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo este lunes que le preocupa más la manera en que su equipo crece que ganar trofeos, previo a visitar al Newcastle en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.

“No se trata de ganar títulos o de no ganarlos (...) Créame, eso no es lo que importa. Estamos aquí para lograr que el equipo juegue mejor, y la única satisfacción para nosotros y para nuestros aficionados es ofrecer un buen rendimiento”, afirmó en la rueda de prensa previa al partido del martes.

Los Citizens firmaron el año pasado su primera temporada sin un trofeo importante en ocho años, aunque vencieron a sus rivales del Manchester United en los penaltis para conquistar la Community Shield, a comienzos del curso anterior.

“La temporada pasada no merecimos ganar más de un trofeo, porque no estábamos jugando bien”, reconoció Guardiola.

El entrenador español, que el año pasado tuvo que reconstruir en gran medida su equipo tras la marcha de varios pilares, como el mediocampista belga Kevin De Bruyne o el portero brasileño Ederson, insistió en que el objetivo sigue siendo mejorar partido a partido.

La Copa de la Liga es una competición que, sin embargo, se le da bien al orientador catalán.

De 2018 a 2021, el Manchester City logró la hazaña inédita de conquistar cuatro ediciones consecutivas, símbolo del dominio de los Citizens de Guardiola en el fútbol inglés en la última década.

Destronado en la Premier League por el Liverpool la temporada pasada, el City cuenta actualmente con seis puntos de desventaja respecto al líder, el Arsenal.

Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, exasistente de Guardiola, visitan el miércoles el campo del Chelsea, en la otra semifinal de ida de la Copa de la Liga.