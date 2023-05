Guardiola: "Mi legado ya es excepcional pase lo que pase"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que su "legado" en el conjunto inglés "ya es excepcional" pase lo que pase este miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, y ha reconocido que llevará a la práctica "una idea diferente" para ser "más fluidos en ataque".

"Mi legado ya es excepcional. Hemos estado aqu√≠ ya muchas veces, no somos tontos y sabemos lo importante que es el partido de ma√Īana. A los jugadores les digo que lo vivan, que disfruten el momento, que somos unos afortunados. Est√° en nuestras manos, depende de nosotros, no hay que hacer nada excepcional, solo ser nosotros mismos. Tengo un sentimiento incre√≠ble con el equipo. Pase lo que pase, estoy agradecido al equipo por traernos hasta aqu√≠", declar√≥ en rueda de prensa.

En este sentido, insisti√≥ en que lo importante ya lo han conseguido. "El legado es que se lo han pasado de puta madre durante estos a√Īos. Dentro de mucho tiempo recordar√°n que durante cinco o seis a√Īos hubo una generaci√≥n de jugadores que hizo muchos goles, que recibi√≥ pocos y que gan√≥ muchas cosas ganando muy bien. Que se recuerde, como un buen libro. En Europa, si no ganamos, no nos van a recordar. Pero nos lo hemos pasado muy bien. En seis a√Īos aqu√≠ me lo he pasado teta", asegur√≥.

"Me trajeron al Manchester City para hacerlo lo mejor posible. Hemos ganado todos los t√≠tulos menos este, y lo queremos. Tenemos la inteligencia suficiente para ganarla. La gente dice que estamos cerca, pero yo creo que estamos lejos. Es un sue√Īo hecho realidad estar aqu√≠. Nadie nos garantiza que vayamos a estar aqu√≠ en el futuro, as√≠ que debemos ir a por ello", a√Īadi√≥.

Adem√°s, el t√©cnico catal√°n explic√≥ que a los jugadores no les debe afectar la presi√≥n de los propietarios del club para ganar la 'Orejona'. "No importa la presi√≥n de los due√Īos, tienen que hacerlo por ellos mismos. Simplemente deben jugar lo mejor que puedan. No hace falta decirles lo bueno que es el Madrid, es una bestia", se√Īal√≥.

Sobre el duelo en el Etihad Stadium, afirm√≥ que deben "jugar un partido bastante mejor al de la semana pasada". "Tenemos que rendir bien. Debemos estar relajados y hacer lo que hemos hecho en los √ļltimos partidos. Tenemos que jugar mejor que en el Bernab√©u", dijo. "La emoci√≥n siempre est√° ah√≠ y ser√° alta, tiene que serlo. Para ganar al Real Madrid necesitas un plan de juego mejor, ajustar cosas. Tenemos que generar m√°s ocasiones, que llegue la pelota a los delanteros. Va a ser un desaf√≠o", prosigui√≥.

Respecto a qui√©n es favorito, el preparador de Santpedor cree que debe ganar "el mejor y el que se lo merezca". "No quiero suerte ma√Īana. Los jugadores tienen que hacer una actuaci√≥n incre√≠ble para ganar al Madrid. Tengo una idea para hacer algo diferente, para ser m√°s fluidos en ataque. En casa nos sentimos libres, fuertes. He perdido siete semifinales, m√°s de las que he ganado, en el f√ļtbol hay muchas cosas que no puedes controlar", apunt√≥.

Sin embargo, no quiso incidir mucho en qué conlleva esta nueva idea. "No hemos trabajado mucho porque jugamos hace un par de días en Liverpool. No vamos a hacer nada distinto que Carlo no sepa, no vamos a cambiar nada porque no tenemos tiempo y no tendría sentido. Piensas en ti y en tu oponente, es imposible ignorar los defectos y virtudes del oponente", expuso.

"Debemos ser nosotros. Europa es muy complicada; en Sevilla ganamos, pero no hicimos un partido brillante, pero tampoco hemos perdido. El a√Īo que llegamos a la final de la 'Champions' ganamos todos los partidos y empatamos solo un en Oporto cuando ya est√°bamos clasificados, y perdimos la final. Ma√Īana, a las 20.00 horas de Reino Unido, tienes que hacer tu mejor partido, no existe nada m√°s", continu√≥. "No creo que vaya a pasar lo del a√Īo pasado -4-3-, pero lo firmar√≠a ahora mismo. No creo que suceda, dicta el juego. Hay cosas en esta competici√≥n que no puedes controlar. Tenemos un plan e intentaremos ejecutarlo", indic√≥.

En otro orden de cosas, Guardiola reconoció que desconoce por qué el Real Madrid responde siempre tan bien en la 'Champions'. "No lo sé, si lo supiera, intentaría tener el método para copiarlo. La razón es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel. Cuando el Milan ganaba la 'Champions' con Capello y Sacchi o nosotros las ganábamos con el Barcelona es porque teníamos jugadores de muchísimo nivel", subrayó.

"Da igual la competici√≥n o el a√Īo en el que te enfrentes al Real Madrid, siempre tiene un gran nivel. Esta competici√≥n siempre la he afrontado pensando mucho m√°s en lo que tenemos que hacer nosotros, porque debes responder muy bien por ti mismo. Conocemos al Madrid, intentaremos con nuestro juego minimizar sus virtudes", finaliz√≥.

Europa Press