Guardiola se disculpa por enfrentar a camarógrafo tras derrota ante Newcastle

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola se ha disculpado por su confrontación con un camarógrafo tras la derrota de Manchester City ante Newcastle el fin de semana, diciendo el lunes que se siente "avergonzado".

El entrenador del City habría agarrado los auriculares del camarógrafo para decirle algo directamente al oído después del pitido final de la derrota 2-1 en St James' Park.

Guardiola había estado involucrado en discusiones acaloradas con el capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes, y los oficiales del partido.

“Pido disculpas. Me siento avergonzado, apenado cuando lo veo. No me gusta”, señaló Guardiola en una conferencia de prensa antes del partido en casa del City el martes contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

Guardiola añadió que se disculpó con el camarógrafo "después de un segundo".

“Soy quien soy — incluso después de 1.000 partidos, no soy una persona perfecta. Cometí un gran error. Lo que es seguro es que defiendo a mi equipo y a mi club, eso es seguro.”

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes