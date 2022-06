Guardiola, sobre Bernardo Silva: "No quiero jugadores que no quieran estar con nosotros"

En entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que la "intención" del club inglés es que el centrocampista portugués Bernardo Silva "se quede" en el conjunto 'citizen', aunque también ha recalcado que "no" quiere "jugadores" que no quieran seguir en el equipo.

"No tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros. No s√© lo que dir√° el mercado, nuestra intenci√≥n como club es que Bernardo, que es un jugador muy importante, se quede con nosotros", se√Īal√≥ en la rueda de prensa de presentaci√≥n del partido amistoso entre el City y el FC Barcelona en el Camp Nou del 24 de agosto para recaudar fondos para la investigaci√≥n contra la ELA.

En este sentido, no quiso opinar sobre una posible llegada del internacional luso a 'Can Barça'. "Entre dos clubes grandes como el Barça y el City siempre se habla de muchos nombres cada temporada. Aquí están Mateu Alemany y Laporta. Yo soy muy bueno en la táctica, pero de fichajes no tengo ni idea", manifestó.

El de Santpedor regresará al Camp Nou, donde ha vivido algunos de sus mejores momentos como jugador y como entrenador. "Solamente con estar aquí te vienen muchos recuerdos, me siento en casa. Me gusta mucho volver al Camp Nou, pero cada vez que vengo me caen cuatro (risas). Estoy feliz sea la causa que sea", subrayó.

Tambi√©n se reencontrar√° con Xavi Hern√°ndez, ahora en el banquillo cul√©. "Nos conocemos desde hace much√≠simo tiempo, fue compa√Īero, tuve la suerte de dirigirle, me ayud√≥ mucho en el campo. Fue vital el tiempo que estuvimos juntos. Ahora tiene la posibilidad de ayudar al Bar√ßa a estar donde se merece. Estoy contento de que nos reencontremos", afirm√≥.

Por √ļltimo, habl√≥ de su amigo y excompa√Īero en el Bar√ßa Juan Carlos Unzu√©, que padece la enfermedad y que es el impulsor del duelo de agosto entre azulgranas y 'citizens'. "Lo √ļnico que ha perdido es su movilidad, su energ√≠a, testarudez y el ser hablador, lo veo igual. No se mueve tan r√°pido como antes, pero en su forma de ser lo veo igual", finaliz√≥.