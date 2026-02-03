Guardiola sobre los fichajes de Man City: "No entiendo por qué el club no gasta más dinero"

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola se burló de los críticos del Manchester City al expresar el martes que estaba descontento con el gasto del club a pesar de haber desembolsado un monto reportado de 115 millones de dólares en fichajes durante la ventana de transferencias de enero.

El City fue el mayor gastador en la ventana de mitad de temporada por segundo año consecutivo tras los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guehi. Ha gastado más de 500 millones en los últimos 12 meses y ha dominado el fútbol inglés con sus exorbitantes operaciones desde que fue comprado por la familia gobernante de Abu Dabi en 2008.

Eso ha propiciado críticas sobre su poder de gasto, pero Guardiola señaló que seis de los rivales del City en la Liga Premier tuvieron un gasto neto más alto en los últimos años y puso presión sobre ellos para emular el éxito de su equipo.

“Estoy un poco triste y molesto porque en gasto neto en los últimos cinco años estamos séptimos en la Liga Premier", bromeó Guardiola. “Quiero ser el primero, no entiendo por qué el club no gasta más dinero. Estoy un poco gruñón con ellos”.

“Pero, como ganamos en el pasado porque gastamos mucho, ahora seis equipos tienen que ganar la Premier, la Liga de Campeones y la Copa FA porque gastaron más en los últimos cinco años", añadió.

Según las cifras del sitio web de estadísticas Transfermarkt, el gasto neto del City en los últimos cinco años fue de 543 millones.

El Manchester United está en la cima con 925 millones, seguido por Arsenal (908 millones), Chelsea (892 millones), Tottenham (786 millones), Newcastle (581 millones) y Liverpool (575 millones).

Desde la temporada 2021-22, el City ha ganado tres títulos de liga, la Champions, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA y la Copa FA. Ese período incluyó el triplete de la Premier, la Champions y la Copa FA en 2023.

Liverpool ha alzado tres trofeos en ese período, incluido el título de la liga inglesa el año pasado. Man United ha ganado dos copas nacionales, mientras que Tottenham conquistó la Liga Europa y Newcastle obtuvo la Copa de la Liga Inglesa la temporada pasada. Arsenal no ha ganado trofeos, pero lidera la Premier esta temporada.

“Buena suerte a los seis equipos que están delante de nosotros en gasto neto en los últimos cinco años. Vamos. Estoy esperando”, disparó Guardiola.

El City todavía está en contienda por monopolizar los trofeos esta temporada y Guardiola habló antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga contra Newcastle el miércoles.

Su equipo lidera 2-0 tras el partido de ida y puede atrapar el trofeo por quinta vez bajo el mando de Guardiola.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes