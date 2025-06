Guardiola sueña con la gloria de un Mundial, pero no planea dejar el City pronto

By Fernando Kallas

BARCELONA, 5 jun (Reuters) -

Pep Guardiola no tiene planes de dejar el Manchester City a corto plazo, pero el español ha pensado a menudo en cómo sería dirigir a un equipo internacional y dice que le encantaría asumir el reto de una campaña en la Copa Mundial o en la Eurocopa.

"Me encantaría estar en un Mundial, en una Eurocopa, en una Copa América", dijo Guardiola a Reuters en una entrevista exclusiva.

"Siempre lo he pensado. Pero depende de muchas, muchas cosas. Si pasa, pues bien. Si no pasa, pues también más que bien."

Después de ganar 12 títulos de liga en España, Alemania e Inglaterra, Guardiola se quedó sin títulos con el City la temporada pasada, un revés para el sistema después de tantos éxitos.

Aunque fue objeto de duras críticas por el fracaso de su equipo de élite en todos los frentes, Guardiola dijo que no estaba interesado en "demostrar a los que (lo) odian que se equivocan" cuando el City empiece de nuevo la próxima temporada.

"Es para demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, no quiero tener esas sensaciones que dejó la temporada pasada", añadió.

"Porque cuando ganamos, el vino sabe mejor después, duermes mejor. No conozco a ningún entrenador que pierda partidos y duerma como un angelito. Eso no ocurre. Hay que preocuparse. Es parte de nuestra vida."

Lo primero en la "lista de tareas pendientes" de Guardiola es ganar otra Liga de Campeones con el City y, en caso de cruzarse de nuevo con el Real Madrid, su némesis Carlo Ancelotti no estará en el banquillo contrario después de que el italiano se hiciera cargo de la selección brasileña.

La mera mención de la marcha de Ancelotti bastó para poner una sonrisa en los labios de Guardiola.

Ambos se enfrentaron cinco veces en los octavos de final de la Liga de Campeones y el italiano salió vencedor en todas menos en una.

"Me alegro mucho por él", dijo Guardiola. "Pero estoy tan contento de que ya no esté en el Madrid porque siempre me gana. Que no tenga que manejarlo más".

El español añadió que no es realista esperar que gane todo cada año y dijo que incluso los deportistas más exitosos pierden más de lo que ganan.

"He ganado 12 ligas nacionales en 16 años. No está mal, diría yo, pero no se puede ganar siempre. No puedo ganar la Liga de Campeones todo el tiempo", añadió. (Información de Fernando Kallás; edición de Peter Rutherford; edición en español de Jorge Ollero Castela)