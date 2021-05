Guardiola: "Tenemos que sernos honestos e intentar ganar"

Cierra las puertas a salir del City: "Me quedo seguro"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que pedirá a sus jugadores que estén tranquilos en la final de la Liga de Campeones que disputan este sábado ante el Chelsea, donde quiere ver a los suyos siendos "honestos" a su juego e ir a por el partido de inicio.

"Soy el hombre más feliz del mundo por estar aquí. Es un privilegio, es un honor. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo único que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos e intentar ganar el partido", aseguró en rueda de prensa.

No obstante, prevé dificultades ante un Chelsea de Thomas Tuchel que les ha ganado los dos pulsos de esta temporada con ambos en el banquillo. "Estoy bastante seguro de que tendremos que sufrir para ganar la final", advirtió.

"Algunos jugadores salen en tensión, a algunos les cuesta, pero tienen que gestionarlo. Es bonito hablar de disfrutarla, pero a veces no es posible. Tienes que resistir y adaptarte", comentó sobre cómo afrontar este decisivo partido, en la primera final de 'Champions' para el City.

Guardiola, eso sí, sabe qué decir a los suyos antes de saltar a O Dragao. "Sé exactamente cómo quiero que juguemos y con quién vamos a jugar, pero no quiero molestarles mucho por ahora. A los chicos que estén ansiosos o nerviosos les diré que es normal, y a los que estén más tranquilos les diré que también es normal. Cada uno lo gestiona a su manera", relativizó.

"Es un privilegio increíble estar aquí. Al principio de mi carrera jamás pensé en estar en una sola final de la Liga de Campeones, y ahora estamos aquí. Somos afortunados", repitió, sobre las emociones a nivel personal.

El de Santpedor también calificó de "terrible" el tener que elegir un once inicial para una final de 'Champions'. "Es un desastre absoluto. No tengo palabras lo suficientemente buenas para los chicos que no vayan a jugar. Mi consejo es que estén con el equipo porque habrá cinco o seis cambios y todos tendrán su momento", auguró.

Se queda en el city; no vuelve al barça

Por otro lado, en el 'flash interview' con Movistar, aseguró que se va a quedar en Manchester y que no contempla salir. "No, me quedo. Me quedo seguro", reiteró el técnico catalán, pese a que su nombre vuelve a sonar para regresar a un FC Barcelona con quien, en 2011, ganó su segunda y última 'Champions' como técnico.

"Aquí le dan al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, amigos. Los jugadores saben que todo el mundo me apoya en el club, en la directiva. Estoy cómodo y lo tengo todo. No puedo pedir más", comentó sobre su estancia en el club 'citizen'.

