Guardiola vaticina un mercado discreto en el City a pesar de los lesionados

El Manchester City no va a fichar "a cuatro o cinco jugadores" como el pasado enero, declaró este martes su entrenador Pep Guardiola, a pesar de las lesiones en la línea defensiva, especialmente de Ruben Dias y Josko Gvardiol.

Los dos centrales titulares se lesionaron el domingo ante el Chelsea (1-1) y Guardiola confirmó su baja de larga duración: "cuatro o seis semanas" para Dias (isquiotibiales) y "mucho tiempo" en el caso de Gvardiol (fractura en una pierna).

Esas malas noticias se unen a los problemas físicos de John Stones y a la ausencia de Rayan Aït-Nouri, que disputa la Copa de África con Argelia.

El club del noroeste de Inglaterra, segundo en la Premier League, invirtió mucho dinero en el pasado mercato invernal al fichar a Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov y Nico González.

Pero Guardiola no vaticina un escenario parecido en las próximas semanas. "Quizá fichemos, pero será completamente diferente. No vamos a comprar cuatro o cinco jugadores como la pasada temporada", aseguró el técnico español.

La prensa británica refería los últimos días negociaciones avanzadas para fichar al ghanés Antoine Semeneyo, extremo del Bournemouth. El Manchester City estudiaría también la posibilidad de hacerse con el defensor Marc Guéhi, del Crystal Palace.