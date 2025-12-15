Guatemala: 13 muertos por choques armados en comunidad indígena

Entre los fallecidos hay un menor de edad, según las autoridades de la localidad.

Las víctimas, entre 14 y 70 años, fueron despedidas este domingo entre coronas de flores y mensajes de dolor.

El presidente, Bernardo Arévalo, afirmó que grupos del crimen organizado aprovecharon el conflicto histórico para atacar el destacamento militar ubicado entre ambas localidades.

"Dispararon a fuego abierto, inclusive dispararon contra helicópteros de evacuación de heridos, secuestraron a miembros de la estación de policía, así como buses y transeúntes de la región", dijo Arévalo en rueda de prensa.

"El ataque intenso y sostenido al destacamento militar evidencia que estos grupos criminales buscan que el Ejército de Guatemala se retire del área", añadió.

Arévalo subrayó que el gobierno no permitirá que estos grupos criminales se queden con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando.

Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen una pugna desde hace más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya.

El jueves cuatro soldados fueron heridos en un cruce de disparos en un enfrentamiento entre estas dos comunidades.

(ANSA).