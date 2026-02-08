Guatemala aísla a líder de pandilla que provocó la muerte de 11 policías

Las autoridades de Guatemala aislaron en una pequeña celda sin electricidad ni "privilegios" a un jefe de la pandilla Barrio 18 que desató una reciente ola de violencia que dejó 11 policías muertos, informó este domingo el gobierno.

Miembros de Barrio 18, considerada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en ese entonces el "estado de sitio" por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.

En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Dupie, alias "El Lobo", uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.

El jefe pandillero fue mostrado en una pequeña celda con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos en una zona del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.

Con el semblante serio y la cabeza rapada, el líder pandillero permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.

Al finalizar los motines, Dupie fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre. Momentos después ocurrieron los ataques contra los policías en distintos lugares.

"Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios", señaló el presidente socialdemócrata.

El Sistema Penitenciario agregó que la "nueva área", resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de "alta peligrosidad" que estarán "sin privilegios" ni electricidad.

"En el caso de 'El Lobo', quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo", añadió la agencia estatal de noticias AGN.

Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.