Guatemala: al menos siete agentes muertos en ataques simultáneos en Guatemala

Los incidentes ocurrieron apenas horas después de que las fuerzas del orden anunciaran la reanudación del control del penal Renovación 1 en Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, donde se estaba produciendo un motín.

Desde el sábado, también se reportaron motines en Escuintla, el penal de Fraijanes y el Centro de Prevención Varonil Zona 18.

Los reclusos de los tres centros tomaron como rehenes a decenas de guardias en protesta por el traslado de los líderes de pandillas a una prisión de máxima seguridad.

La policía "retomó el control del penal Renovación 1" y "liberaron a los guardias tomados como rehenes", según un comunicado a través de la red social X, que agregó que el líder de la pandilla Mara 18, alias "Lobo", fue "neutralizado".

La pandilla Barrio 18 (también conocida como Mara 18) y su pandilla rival Mara Salvatrucha (MS-13) son responsables de gran parte del narcotráfico y la violencia criminal que azota a la nación centroamericana. (ANSA).