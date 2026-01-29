Guatemala anuncia decomiso "histórico" de casi cinco toneladas de cocaína

Las autoridades de Guatemala incautaron 4,9 toneladas de cocaína en un puerto del Pacífico, el mayor decomiso de droga en los últimos 12 años en el país y considerado "histórico", informó este miércoles el gobierno guatemalteco.

Durante el operativo fueron hallados 4.927 kilos de cocaína que estaban ocultos en siete contenedores cargados con sacos de harina, con un valor estimado de US$85 millones en el mercado local, señaló el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

Es la incautación "más grande que se hace en una sola operación" de los últimos 12 años, según registros oficiales, agregó el ministerio.

Se considera un decomiso "histórico" ya que superó los 4.389 kilos incautados en noviembre de 2024 y 4.378 confiscados en diciembre de 2018.

El cargamento fue hallado durante un operativo de las fuerzas antinarcóticos que inició el domingo pasado en el Puerto Quetzal, a unos 85 km al sur de Ciudad de Guatemala, añadió la cartera de Gobernación.

La Policía indicó por aparte que los contenedores donde fue "descubierta" la droga llegaron al país "provenientes de Costa Rica" hacia el puerto guatemalteco, en el departamento de Escuintla.

Los paquetes de droga fueron trasladados vía aérea a una bodega de la policía en la capital tras la operación donde no se reportaron personas detenidas.

Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

En 2025, las autoridades guatemaltecas incautaron 9,8 toneladas de cocaína, una cifra inferior a las 18,2 decomisadas el año anterior, según datos oficiales.