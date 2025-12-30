Guatemala: Arévalo declara 15 días más estado de prevención en Nahualá
Tras el primer estado decretado el día 14
El pasado 14 de diciembre se declaró un primer estado de prevención tras un ataque armado contra el destacamento militar del Ejército de Guatemala y de retenerse con violencia a varios agentes policiales en Nahualá.
El nuevo estado de prevención también se declaró a fin de "adoptar, con carácter urgente, las medidas pertinentes a efecto de restablecer y garantizar la vida de los habitantes y autoridades de los referidos municipios".
Durante la vigencia del estado de prevención, las autoridades pueden aplicar medidas extraordinarias como limitar las reuniones y las manifestaciones públicas, disolver reuniones o manifestaciones no autorizadas, restringir el derecho a portar armas y realizar controles a la circulación de personas y vehículos (ANSA).