Guatemala: Arévalo descarta instalación de bases militares de EEUU

"No hay bases militares extranjeras en Guatemala y no está previsto que existan", afirmó Arévalo en conferencia de prensa tras ser preguntado sobre el plan de Trump de restablecer la Doctrina Monroe.

El mandatario guatemalteco apuntó que no interpreta la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos como una justificación para el despliegue de tropas extranjeras en su país.

Arévalo defendió que los proyectos estratégicos actuales, como la renovación de puertos y el ferrocarril, "no han venido sugeridos desde afuera, sino que han sido planteamientos del gobierno a partir de nuestra visión de la necesidad de recuperar décadas perdidas".

En la estrategia de seguridad nacional publicada el 5 de diciembre, Trump promete en su segundo mandato consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

Estados Unidos, según el documento, debe ser la "potencia preeminente" en el hemisferio occidental para garantizar la propia seguridad. (ANSA).