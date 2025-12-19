Guatemala: Aumenta salario mínimo para 2026

El aumento del salario mínimo, de entre un 4 y un 7,5%, regirá en todo el país en la actividad económica agrícola, la no agrícola, y la exportadora y de maquila.

Se trata de la primera vez que el gobierno toma en cuenta un estudio del impacto que se tuvo con el aumento decretado el año anterior, así como las condiciones macroeconómicas del país, explicó Arévalo en un video.

Entre los indicadores económicos analizados se encuentra el aumento en el número de cotizados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que refleja un aumento en el empleo formal.

Esta cifra tuvo un incremento interanual del 4,7% para 2025, lo que evidencia que el aumento decretado hace un año no provocó pérdidas de empleo formal.

Además se analizó el crecimiento económico sostenido del país, que según el Banco de Guatemala será de 4,1% para 2025, por encima del 3,7% del año anterior.

El aumento del salario mínimo decretado el año pasado tampoco provocó un aumento de la inflación, que se situó en un 1,7%, en el límite inferior del rango meta.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó el aumento del salario mínimo: "No nos oponemos a mejorar los ingresos de los guatemaltecos, pero sí a aumentos de carácter político sin fundamento técnico, que cierran oportunidades y debilitan el empleo formal", señaló en un comunicado. (ANSA).