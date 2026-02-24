Guatemala blinda su frontera tras la muerte de El Mencho

La Secretaría de la Defensa Nacional del país centroamericano explicó que la iniciativa forma parte del operativo denominado "Anillo de Fuego".

En un comunicado, las autoridades declararon: "tras la información difundida sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Ejército de Guatemala ha incrementado las operaciones de monitoreo, control, patrullaje y seguridad en sectores estratégicos de la zona fronteriza".

La compleja frontera, que divide el sur de México de los distritos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén, ha sido escenario durante mucho tiempo de enfrentamientos por el control del territorio entre el CJNG y sus rivales del Cártel de Sinaloa.

Para evitar un deterioro de la seguridad local, las fuerzas armadas locales colaboran activamente con la Secretaría de Defensa de México. (ANSA).