Guatemala captura a presunto narco mexicano y destruye plantación de marihuana

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este sábado a cuatro presuntos narcotraficantes, incluido un mexicano, destruyeron más de 430.000 matas de marihuana y decomisaron un arsenal, informó la policía.

El operativo contra "una organización criminal dedicada al narcotráfico" se realizó en el municipio de Las Cruces, Petén, al norte de la capital guatemalteca y fronterizo con México y Belice, precisó un comunicado policíaco.

La intervención, en la que también participó el ejército, concluyó con la captura de un mexicano y tres guatemaltecos, así como la incautación de dos granadas RPG7, seis municiones antitanque, siete fusiles, una pistola, un revólver y cientos de municiones, entre otros.

Además, en la incursión localizaron y erradicaron más de 430.000 matas de marihuana con un valor de US$20,9 millones, de acuerdo con una estimación de la policía.

Cientos de familias pobres del oeste y el norte guatemalteco cultivan marihuana, coca y amapola, materia prima para elaborar heroína y opio, ante la falta de empleo y otros medios de subsistencia en la zona.