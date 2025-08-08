Guatemala captura a uno de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

Las autoridades de Guatemala capturaron y expulsaron este viernes a El Salvador a un supuesto pandillero que figura en la lista de los 100 más buscados en ese país, informaron la policía y la fiscalía.

El salvadoreño detenido, Bladimir Pérez, de 32 años, tiene "antecedentes (criminales) en Guatemala y en El Salvador, además de estar entre los cien más buscados en su país", dijo a periodistas el vocero policial César Mateo.

La captura de este supuesto integrante de la pandilla Barrio 18 se realizó en una barriada del norte de Ciudad de Guatemala donde hay fuerte presencia de pandilleros.

Tras el arresto, Pérez fue trasladado a la frontera con El Salvador para ser entregado a las autoridades de ese país, agregó Mateo.

"Operativo liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión arrojó resultados importantes, entre estos, la captura de un objetivo primario", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Durante el operativo fue detenida la pareja de Pérez, mientras que un menor de siete años fue entregado al servicio de protección de la infancia. Las autoridades no aclararon su relación con los arrestados.

En marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó una "guerra" contra las pandillas que ha llevado a prisión a unos 88.000 presuntos pandilleros.

La cifra de homicidios cayó en picada en El Salvador, pero organismos de derechos humanos denuncian miles de arrestos arbitrarios.