Guatemala concluirá acuerdo médico con Cuba este año

CIUDAD DE GUATEMALA, 10 feb (Reuters) - El Ministerio de Salud de Guatemala anunció el martes que en el transcurso del presente año finalizará de forma progresiva un acuerdo con Cuba por el que cientos de médicos de la isla dispensan atención a la población del país centroamericano.

El anuncio se da menos de dos semanas después de la firma de un acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos, y mientras el presidente Donald Trump presiona a diversos países para que rompan relaciones con el gobierno cubano.

"El convenio será objeto de un proceso de finalización progresiva, en el marco de la planificación institucional y la revisión periódica de los instrumentos de cooperación", dijo el Ministerio de Salud guatemalteco en un comunicado.

Según el ministerio, la brigada médica cubana en el país está integrada actualmente por 412 colaboradores, incluidos 333 médicos, distribuidos principalmente en hospitales y centros de atención primaria y materno infantil.

Washington ha ampliado recientemente la política de restricción de visas a funcionarios cubanos que se presume están vinculados a un programa laboral que envía trabajadores del país al extranjero.

Además, ha cuestionado a México por su propio programa para traer médicos cubanos al país y por los envíos de petróleo que realiza a la isla caribeña, que permanecen interrumpidos desde mediados de enero ante la amenaza de Washington de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos.

En junio, Bahamas anunció que se preparaba para cancelar contratos con profesionales de la salud de Cuba tras conversaciones con el gobierno estadounidense. (Reporte de Sofía Menchú; Escrito por Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)