Guatemala, Congreso confirma estado de sitio por 30 días

El decreto, emitido por el presidente Bernardo Arévalo, fue aprobado por una mayoría de 149 votos a favor y uno en contra.

La medida limita temporalmente ciertas garantías constitucionales, como la libertad de reunión y las normas de detención, permitiendo a las autoridades realizar arrestos sin orden judicial bajo sospecha de sedición.

Sin embargo, el Congreso aprobó enmiendas específicas para garantizar que el estado de sitio no se utilice para perseguir a opositores políticos y para seguir permitiendo actividades culturales y ferias. También se suspendieron las visitas a reclusos afiliados a bandas criminales.

La escalada de violencia se originó en las represalias de las organizaciones Barrio 18 y Mara Salvatrucha contra el gobierno, que recientemente recuperó el control de las cárceles al despojar de privilegios a los líderes de las pandillas.

Durante una ceremonia solemne, el gobierno rindió homenaje a los oficiales caídos, calificándolos de héroes inolvidables.

(ANSA).