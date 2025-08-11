Guatemala decomisa 1,5 toneladas de cocaína y detiene a seis extranjeros

La fuerza naval de Guatemala interceptó en aguas del Pacífico a cinco mexicanos y un salvadoreño que transportaban 1500 kilos de cocaína en dos lanchas, informó este lunes la Policía.

Las embarcaciones fueron localizadas mientras navegaban frente a las costas guatemaltecas el domingo y trasladadas a una base naval en el departamento de Escuintla (sur) donde fue inspeccionado el cargamento, señaló la institución en un comunicado.

Luego del "conteo" se estableció que las lanchas transportaban "1500 paquetes de cocaína", de un kilo cada uno, señaló la Policía, que no detalló la procedencia y destino de las embarcaciones.

Agregó que en la diligencia fueron detenidos "cinco mexicanos y un salvadoreño", a quienes se les incautó localizadores y teléfonos satelitales.

Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

En 2024, las autoridades guatemaltecas incautaron 18,2 toneladas de cocaína, según datos oficiales.