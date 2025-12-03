Guatemala decomisa casi una tonelada de cocaína

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron casi una tonelada de cocaína y capturaron a tres guatemaltecos, en operativos en dos puertos al sur del país, informó este martes la Policía.

Un total de 867 kilos de cocaína fueron hallados en un inmueble en el puerto de Iztapa, Escuintla, unos 120 km al sur de la capital, dijo a periodistas el vocero policial Edwin Monroy.

En ese operativo fueron detenidas dos personas y se incautaron dinero, armas, vehículos, lanchas rápidas y navegadores GPS.

En el vecino puerto de San José, las autoridades capturaron a otro miembro de la banda y en su vivienda decomisaron armas de fuego, GPS, dos lanchas, varios vehículos terrestres y US$22.000 en efectivo.

"Los detenidos son integrantes de una estructura criminal que se dedica al resguardo, almacenamiento, traslado y distribución de cocaína", puntualizó.

Entre los detenidos figura Allende Zarceño, quien estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico en 2006.

Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

En 2024, las autoridades guatemaltecas incautaron 18,2 toneladas de cocaína, según datos oficiales.

