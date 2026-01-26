Guatemala decomisa más de una tonelada de cocaína oculta en harina

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron el domingo un cargamento de más de una tonelada de cocaína oculto en contenedores con harina en un puerto del Pacífico, informó la Policía.

La droga estaba dentro de dos contenedores en una zona del Puerto Quetzal, a unos 85 km al sur de Ciudad de Guatemala, en el sureño departamento de Escuintla, indicó la institución en un comunicado.

Un total de 1.039 paquetes rectangulares de cocaína venían escondidos dentro de harina y tenían un peso de 1.240 kilos, detalló la Policía sobre el operativo, en el que no reportó detenciones.

El cargamento, cuyo país de origen no fue informado, fue trasladado vía aérea a bodegas en la capital para su resguardo, agregó.

Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

En 2025, las autoridades guatemaltecas incautaron 9,8 toneladas de cocaína, una cifra inferior a las 18,2 decomisadas el año anterior, según datos oficiales.