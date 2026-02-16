Guatemala: decretado el estado de prevención contra los narcos

En respuesta a los recientes ataques relacionados con el narcotráfico y la violencia carcelaria, el jefe de Estado progresista defendió la continuación de una ofensiva estatal que, según afirmó, no cejará en la protección de las familias guatemaltecas.

"Los tiempos difíciles requieren decisiones extraordinarias.

Y cuando las familias guatemaltecas necesitan protección y control, respondemos con firmeza y determinación", declaró Arévalo en su discurso oficial.

El líder centroamericano recordó los sucesos de hace un mes, cuando "los narcocriminales intentaron sembrar el terror en la población".

Estos grupos, "acorralados por las acciones que hemos tomado para controlar las cárceles y viendo que este gobierno no cederá ni negociará con los criminales, intentaron provocar motines carcelarios", agregó.

"Fracasaron y en menos de 24 horas recuperamos el control de esas cárceles", subrayó. (ANSA).