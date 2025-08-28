Guatemala: Detenida sobrina de ex primera dama guatemalteca
De Sandra Torres
- 1 minuto de lectura'
“Le informé al país que María Martha Castañeda Torres, pareja de alias El Lobo, fue capturada”, escribió el ministro del Interior, Francisco Jiménez, en X.
El ministro calificó el arresto de “un golpe muy importante a las pandillas”.
La detenida, de 48 años, es sobrina de la exesposa del fallecido presidente Álvaro Colom (2008-2012) y tres veces candidata presidencial, según informó la prensa local.
En 2023 Torres perdió en la segunda vuelta ante el actual presidente, Bernardo Arévalo.
El Lobo es el apodo de Aldo Dupple Ochoa Mejía, cabecilla de la violenta pandilla Barrio 12, quien se encuentra en prisión.
Castañeda está acusada de los delitos de “asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita”, informó la fiscalía.
Según la prensa local, fue detenida por su presunta participación en el atentado contra una fiscal en marzo de 2024.
(ANSA).
