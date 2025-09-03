Guatemala: Ecoener consolida su presencia en Guatemala con la puesta en marcha de la planta fotovoltaica de El Carrizo

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ecoener consolida su presencia en Guatemala con la puesta en marcha de la planta fotovoltaica El Carrizo, la más grande del país, que cuenta con una capacidad de 74,7 megavatios pico (MWp), según ha informado la compañía en un comunicado. Con esta nueva infraestructura, la firma supera los 500 megavatios (MW) en operación, lo que supone un incremento del 47% respecto al año anterior. Localizada en el municipio de San José, El Carrizo ocupa una superficie de 112 hectáreas y emplea más de 137.000 módulos fotovoltaicos. Su producción anual estimada es de 157 gigavatios hora (GWh) se comercializará mediante un contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con una vigencia de diez años. En concreto, la nueva planta tendrá capacidad de abastecer a cerca de 39.250 hogares con energía limpia y evitará de esta manera la emisión anual de aproximadamente 58.090 toneladas de CO2 a la atmósfera y el consumo de 13.502 toneladas de combustibles fósiles.

El proyecto de tecnología fotovoltaica ha sido financiado con un préstamo de Grupo Financiero BAC, según explica la compañía. A nivel social, El Carrizo ha generado la creación de más de 280 empleos durante su construcción, de los cuales el 46% correspondieron a trabajadores locales, y cerca de un tercio fueron mujeres con el fin de promover la inclusión y el desarrollo económico local.