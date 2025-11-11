Guatemala.- El Gobierno destina US$6 millones al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe

LA NACION

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se destinarán 6 millones de euros al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, además de un segundo acuerdo por valor de 1,4 millones para la Asociación Acción contra el Hambre en Guatemala.

El primero de ellos responde a una aportación de más de 500.000 euros al fondo fiduciario establecido en el Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación de proyectos en todos los aspectos relacionados con el agua y el saneamiento.

El segundo acuerdo se traduce en una aportación de 1.400.000 euros a la Asociación Acción contra el Hambre en Guatemala, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa 'Mejora de los servicios de saneamiento del entorno del lago Petén Itzá, Fase II'.

Según ha recordado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ambas aportaciones fueron aprobadas en la sesión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el pasado 6 de octubre.

"El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) tiene como misión financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento", ha precisado el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares.

