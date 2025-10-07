Guatemala: El Supremo de Guatemala anula la condena por blanqueo de capitales contra el periodista José Rubén Zamora

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Guatemala ha anulado este lunes la condena impuesta en 2023 por blanqueo de capitales contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, exdirector del diario 'elPeriódico', que pese a ello permanecerá en prisión en virtud de otras dos causas en su contra.

Su hijo José Zamora ha confirmado a la cadena de televisión CNN que la decisión de la corte y ha señalado que "habrá un nuevo juicio donde esperamos presentar pruebas y testigos que lo exculpen".

El Supremo ha considerado que el tribunal de apelaciones no resolvió "fundadamente" los recursos presentados por la Fiscalía, vulnerando el derecho al debido proceso del periodista, y ha ordenado una revisión del caso para la emisión de un nuevo dictamen.

Con todo, el organismo ha defendido que "no prejuzga acerca de la procedencia o improcedencia de los reclamos", sino que su objetivo es "sanear el procedimiento respecto al cumplimiento del debido proceso".

José Rubén Zamora fue condenado a seis años de prisión y un pago de US$38.000 acusado de introducir en el sistema financiero una suma similar sin justificar su origen, después de que que tribunal de primera instancia autorizase una orden de captura en su contra, así como el allanamiento de su domicilio y también de las oficinas del periódico, que cerró tras denunciar una "persecución" en contra de sus periodistas.