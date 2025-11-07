Guatemala entrega a El Salvador a pandilleros "peligrosos" expulsados de México

Las autoridades de Guatemala entregaron a El Salvador a dos pandilleros "altamente peligrosos" de la Mara Salvatrucha, que fueron expulsados de México, informó este viernes la policía guatemalteca.

Cientos de pandilleros huyeron de El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició una "guerra" contra esos grupos criminales bajo un régimen de excepción aprobado en 2022, criticado por grupos de derechos humanos porque permite arrestos sin orden judicial.

La entrega de los pandilleros, que habían sido detenidos en México, se realizó la noche del jueves en un paso fronterizo horas después de haber sido "expulsados" por parte de autoridades mexicanas, dijo a la AFP el vocero de la policía de Guatemala, Edwin Monroy.

Uno de los pandilleros, identificado como Nelson Ramos, de 45 años, alias Mamachana, fue condenado en 2003 a 18 años de cárcel por los delitos de asesinato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado, dijo el funcionario.

Agregó que el otro pandillero, identificado como Henry Aguilar, de 26, alias White, era buscado en su país por el delito de "agrupaciones ilícitas".

Según cifras oficiales, más de 89.000 personas acusadas de ser pandilleros y colaboradores de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 -ambas agrupaciones declaradas como "terroristas" por Estados Unidos- han sido detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador.

La "guerra" antipandillas de Bukele redujo los homicidios a mínimos históricos, pero grupos de derechos humanos denuncian que hay miles de inocentes tras las rejas.

ec/hma/val