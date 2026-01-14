Guatemala exporta un 8.63% menos en 2025, por efecto de aranceles de Trump en mercados

CIUDAD DE GUATEMALA, 14 ene (Reuters) - Los productores de café de Guatemala informaron el miércoles que las exportaciones del grano en la cosecha 2024-2025 cayeron un 8,63% respecto al ciclo previo, un descenso que atribuyeron al impacto en los mercados de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

En la cosecha que acaba de terminar, se exportaron 2,86 millones de sacos de café de 60 kg, equivalentes a US$ 1,285 millones, dijo la Asociación Nacional del Café (Anacafé) al presentar los resultados anuales.

Aunque en esta ocasión el café guatemalteco se vendió a un mejor precio en relación con el ciclo precedente, la exportación del grano se retrasó debido a la guerra comercial abierta por Trump, argumentó.

"Nos atrasó en tiempos de exportación. Cuando salió la noticia del tema arancelario, las exportaciones sí bajaron. Lo que se perdió fue el apetito de compra", dijo a Reuters el presidente de Anacafé, Ricardo Andrés Destarac.

En abril del año pasado, Trump impuso el 10% de aranceles a todos los productos provenientes de Guatemala y los países miembros del tratado comercial de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), con la excepción de Nicaragua, a quien castigó con un porcentaje mayor.

No obstante, el mandatario estadounidense retiró en noviembre las barreras comerciales sobre importaciones agrícolas, en las que se incluía el café. El ciclo cafetalero en Guatemala va del 1 de octubre al 30 de septiembre del año posterior.

Destarac dijo que las exportaciones también fueron afectadas por los retrasos en uno de los mayores puertos guatemaltecos, Puerto Quetzal, en el sur del país, con esperas de hasta 48 días para cargar barcos, y agregó que para la próxima cosecha tendrán un rezago de lo que quedó de la última producción.

La nación centroamericana exporta el 42% de su café a Estados Unidos, el 10% a Canadá, el 26% a Europa y el 20% a Asia. (Reporte de Sofía Menchú; Editado por Raúl Cortés Fernández)