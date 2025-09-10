Guatemala extradita a Estados Unidos a narco ligado al Clan del Golfo y al Cártel de Sinaloa
Guatemala extraditó a Estados Unidos a un narcotraficante "significativo" con vínculos con el colomb
Guatemala extraditó a Estados Unidos a un narcotraficante "significativo" con vínculos con el colombiano Clan del Golfo y el mexicano Cártel de Sinaloa, informó este lunes la embajada estadounidense en este país centroamericano.
"¡Otra gran extradición y un narcotraficante significativo en manos de la justicia de EEUU!", escribió la sede diplomática en su cuenta de X, en referencia al traslado del guatemalteco Roberto Carlo Girón Hernández.
La embajada informó que el narcotraficante enfrentará cargos por "conspiración para distribuir cocaína en Estados Unidos", y que la función de Girón Hernández era "coordinar con el Clan del Golfo el envío de toneladas de cocaína al Cártel de Sinaloa con destino a los Estados Unidos".
Girón Hernández fue solicitado por la justicia del Distrito Sur de la Florida y fue capturado el pasado 3 de febrero en Guatemala.
Si es condenado, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.
Cárteles internacionales, con apoyo de narcotraficantes locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que contribuye a la violencia criminal en la región.
Según las autoridades de Estados Unidos, 90% de la cocaína que llega a ese país pasa por México y Centroamérica en camiones, aeronaves, lanchas y submarinos.
