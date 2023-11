Ciudad de guatemala (ap) — un fiscal guatemalteco anunció el jueves que pedirá el retiro de inmunidad del presidente electo bernardo arévalo, su vicepresidenta y legisladores del movimiento semilla a quienes señala de haber hecho publicaciones en las redes sociales animando a los estudiantes a tomar la universidad de san carlos de guatemala hace más de un año.

Así lo indicó en una conferencia de prensa el fiscal a cargo de la causa Ángel Saúl Sánchez, mientras se realizaban allanamientos en varias viviendas y se buscaba detener a más de 30 estudiantes universitarios miembros del partido Semilla, a un periodista y a un exprocurador de Derechos Humanos.

Los allanamientos fueron ordenados por la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación y los delitos de los que se acusa a los señalados son usurpación agravada en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

Entre las pruebas que la fiscalía tiene contra el presidente electo, según documentos a los que tuvo acceso The Associated Press, están mensajes en X, antes llamada Twitter, en los que Arévalo dice “gracias a todos quienes con fe en el futuro y confianza en su corazón depositaron en nosotros su voto de confianza, no les vamos a fallar”.

La investigación inició meses atrás cuando varios de los señalados ya gozaban de inmunidad por sus cargos.

El presidente electo publicó en su cuenta X que “las acciones del MP (Ministerio Público) contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables. Exigimos respeto a la seguridad e integridad... de cualquier integrante del partido sometido a estos abusos. Estaremos tomando las medidas necesarias para protegerles y apoyarles”.

Marcela Blanco, una joven activista de Semilla y excandidata, indicó en sus redes sociales que la fiscalía llegó a su vivienda a detenerla y que la estaban amedrentando. “Soy ciudadana, soy pueblo y me están haciendo esto por hablar en contra de la corrupción. Les pido su apoyo”, dijo.

Por su parte, el catedrático universitario Roberto Chang fue detenido y a su llegada esposado a los tribunales sostuvo que su arresto es el costo por denunciar la corrupción. “Soy hombre honesto y trabajador”, dijo periodistas.

Este no es el único proceso contra Arévalo y su partido que emprende la fiscalía liderada por Consuelo Porras con la intención, según Arévalo, de impedir que asuma el poder el 14 de enero como está previsto.

La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo, Semilla, magistrados electorales y los más de 125.000 ciudadanos que participaron en las elecciones generales recibiendo, contando y resguardado los votos de miles de ciudadanos que le dieron la victoria al progresista.

Los estudiantes tomaron las instalaciones de la única universidad pública en respuesta a la elección del rector Walter Mazariegos, quien al momento de realizarse los comicios dejó entrar al lugar de votación sólo a los electores que iban a votar por él.

Mazariegos fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense por "socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento", dijo entonces el gobierno estadounidense.

Tras su llegada a la universidad, que ocupa varios espacios importantes en instituciones a nivel nacional, el rector se alineó con el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por socavar la democracia y obstruir la lucha anticorrupción.

La víspera el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una resolución en la que llamó a los tres poderes del Estado guatemalteco a respetar la decisión ciudadana que le dio la victoria a Arévalo y dijo que el Ministerio Público es un agente antidemocrático que intenta “desacreditar e impedir” la transición democrática de poder.