Guatemala: Hallan 12 cuerpos sin vida por crimen de pandillas

Lo confirmó el portavoz de los bomberos, Hans Lemus, tras tres días consecutivos de rastreo en la zona.

Los equipos de rescate encontraron el sábado seis cadáveres y restos humanos "envueltos" en sábanas y bolsas de plástico, mientras que los otros seis cuerpos fueron localizados entre el viernes y el sábado.

Todos los restos fueron hallados en el talud de una carretera utilizada como vertedero clandestino, situada en una zona boscosa de la periferia de la capital guatemalteca, detalló Lemus.

El descubrimiento de los cuerpos podría tener alguna relación con los recientes operativos de la Policía Nacional contra las pandillas, y con un supuesto "reacomodamiento" de estas estructuras criminales "en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley", señaló el ministerio de Gobernación.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) están catalogadas como "terroristas" por Guatemala y por Estados Unidos. (ANSA).