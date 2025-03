Guatemala: hijo de periodista preso denuncia presiones para mantenerlo encarcelado

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora denunció el martes que existe una colusión de miembros del sistema de justicia para mantener en prisión a su padre, luego de que en la víspera un juez denunció amenazas y resolvió revocar las medidas sustitutivas de prisión que tenía el comunicador por orden de una sala superior.

“Es escandaloso que, después de más de 950 días de procesos espurios, criminalización, detención arbitraria y tortura, un juez se vea obligado a revocar el arresto domiciliario otorgado a mi papá como consecuencia de las amenazas dirigidas hacia él y todo el personal del juzgado”, señaló José Carlos Zamora Marroquín.

“Resulta exorbitante que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se haya ausentado de la sesión programada para emitir una resolución que posiblemente protegería su principio de inocencia y libertad (de su padre)”, agregó Zamora Marroquín.

Las voces de condena por el nuevo envío a prisión de Zamora aumentaban dentro y fuera de Guatemala.

Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, señaló el martes en su cuenta de X que “recibo con profunda preocupación la noticia del regreso a prisión de José Rubén Zamora”. Dijo que le preocupaba la denuncia del juez Erick García, quién lleva la causa contra Zamora, de haber recibido, junto a los empleados del juzgado, amenazas por el caso.

Los congresistas estadounidenses Norma Torres de California y Dick Durbin de Illinois también condenaron la medida contra el comunicador.

Cristina Zahar, coordinadora para el programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York, afirmó que la decisión de regresar al periodista de 68 años de edad, “es un acto flagrante de persecución judicial".

“Este caso representa una escala peligrosa en la represión contra el periodismo independiente. Hacemos un llamado a las autoridades a liberarlo inmediatamente, dejen de utilizar el sistema de justicia para silenciar al periodismo crítico y respeten la libertad de prensa y el debido proceso”, agregó.

La Fundación Gabo —del laureado premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez fallecido en 2014— dijo en un comunicado que Zamora "ha enfrentado un proceso judicial marcado por una sucesión de irregularidades y presiones que han motivado un severo rechazo internacional”.

La fundación le concedió a Zamora un reconocimiento a la excelencia periodística en 2024 en momentos en que estaba preso.

Los magistrados Alejandro Prado Estrada, Mario Federico Hernández Romero e Ingrid Vanessa García Vásquez de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones decidieron revertir las medidas sustitutivas de la prisión que tenía Zamora a petición de la fiscalía, en una de las dos causas contra el periodista.

En ese caso la fiscalía acusa a Zamora de mentir supuestamente para no ser investigado por una primera acusación, también de no firmar correctamente boletas de migración cuando salia fuera del país. El caso aún no a avanzado de la primera fase a pesar de haber iniciado hace dos años.

En la otra causa, la fiscalía acusó a Zamora de lavado de dinero y por el cual pasó más de 800 días en prisión, a pesar de denuncias de que el juez que conoció la causa no le permitió presentar todas sus pruebas de descargo. Fue condenado a seis años de prisión, aunque posteriormente la condena fue anulada por fallos en el debido proceso. El periodista se encuentra esperando un segundo juicio por este caso.

Zamora había sido liberado de prisión en octubre de 2024 tras más de dos años preso después de haber obtenido medidas sustitutivas a la cárcel en las dos causas judiciales. Sin embargo, la fiscalía insistió en que había peligro de fuga, a pesar de que el periodista en libertad no huyó y se presentó a las audiencias programadas.

El comunicador fue detenido en julio de 2022, acusado de un supuesto caso de lavado de dinero. El proceso en su contra se inició semanas después de una serie de publicaciones en contra del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei.

El entonces director del diario local El Periódico denunció en su medio al gobierno de Giammattei de realizar negocios anómalos para adquirir vacunas contra el COVID-19, además de otros casos de corrupción que rodeaban a personas cercanas al entonces presidente.