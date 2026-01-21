Guatemala: las cárceles guatemaltecas son una "bomba de tiempo", dice ministro

En conferencia de prensa, Villeda explicó que el sistema penitenciario está colapsando: las 23 cárceles del país, diseñadas para albergar a 6.000 reclusos, ahora albergan a aproximadamente 23.000, con una sobrepoblación del 340%.

El funcionario advirtió que la insuficiencia de las instalaciones, según los estándares internacionales, imposibilita cualquier estrategia de seguridad eficaz sin antes restablecer el control de las cárceles.

El ministro señaló que la respuesta del Estado fue rápida y que, en menos de 24 horas, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las instalaciones y liberaron a los rehenes. Villeda anunció entonces la construcción de dos nuevas cárceles y reiteró que el gobierno no negociará con las organizaciones criminales responsables de los ataques contra las fuerzas del orden. (ANSA).