Guatemala: Ley Arévalo, inversión comunidades indígenas

"La iniciativa que presentamos hoy abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades respetando los derechos de los pueblos indígenas", declaró en rueda de prensa junto a varios líderes indígenas.

Con la ley actual, cuando se propone una construcción de fondos públicos en bienes comunales se establece la cesión de la propiedad a la municipalidad o institución involucrada.

Los cambios facilitarán la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud permanentes, salones comunales y otras obras de infraestructuras para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que están inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las comunidades.

El anuncio se hizo coincidiendo con el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

La alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucia Utatlán, Dina Juc, destacó que se trata de "una muestra de reparación histórica a los pueblos indígenas que han sido marginados, excluidos y vulnerados, que no se les ha hecho justicia después de 500 años de despojo, desalojo, criminalización y (ser) excluidos del desarrollo". (ANSA).