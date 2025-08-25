Guatemala: Liberan rehenes tomados por pandilleros en cárceles

Miembros de pandillas se amotinaron el viernes en dos cárceles y tomaron como rehenes a varios guardias y empleados.

Tras el despliegue de un contingente policial, "los rehenes fueron liberados esta madrugada", publicó el sábado el Ministerio de Gobernación (Interior) en X.

"El Estado no cedió ante estos criminales", añadió sin ofrecer detalles.

La policía retomó el 16 de agosto el control en varias cárceles del país después de que pandilleros se amotinaron varios días y causaron la muerte de un custodio.

Las autoridades atribuyen los motines al reciente traslado de cinco cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la prisión de máxima seguridad Renovación I, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares. (ANSA).