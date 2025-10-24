Guatemala pide ayuda a EE.UU. para capturar a pandilleros fugados

El gobierno de Guatemala anunció este viernes que pedirá a Estados Unidos un equipo de expertos del FBI para intentar recapturar a los cabecillas de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de la cárcel hace dos semanas.

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18 -declarada organización "terrorista" por ambos países-, de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.

"Una de mis primeras acciones como ministro será solicitar hoy mismo la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas, para que nos asista en la búsqueda de los 16 pandilleros (aún) fugados", dijo el nuevo ministro de Seguridad, Marco Antonio Villeda, en rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo.

