Guatemala: Piden libertad a líderes indígenas

“Este caso continúa causando gran indignación nacional e internacional, porque se está manipulando el sistema penal para perseguir injustamente a dos exdirigentes indígenas que participaron en la lucha del pueblo de Guatemala por la defensa de la democracia en 2023”, señalaron en una declaración las organizaciones sociales y familiares de los detenidos.

“Repudiamos la persecución arbitraria del Ministerio Público (Fiscalía) de Consuelo Porras (fiscal general), en contra de quienes manifiestan pacíficamente”, añadieron las organizaciones sociales.

Pacheco, viceministro de Energía y Minas del gobierno de Bernardo Arévalo, y Chaclán formaron parte de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán que se manifestó en 2023 ante el Ministerio Público para defender los resultados de las elecciones que ganó el actual presidente.

Ambos fueron detenidos el 23 de abril bajo señalamiento de terrorismo.

“Es preocupante que a la fecha, según el Ministerio Público, el Organismo Judicial siga sin nombrar a un juez para continuar el caso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán y que el caso se mantenga en reserva”, señalaron las organizaciones.

Porras y su secretario general, Ángel Pineda, han sido sancionados bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la UE. (ANSA).