Guatemala: Piloto de autobús cayó a barranco y dio positivo por drogas

El conductor, identificado ante el juez como Francisco Javier Lospennato, de 28 años, manejaba el vehículo en la noche del viernes cuando perdió el control, cayendo al fondo de un barranco en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

El accidente del autobús, que cubría la ruta desde Ciudad de Guatemala al departamento de San Marcos, dejó al menos 15 personas fallecidas y 19 heridas.

Tras permanecer dos días hospitalizado, el piloto de transportes Sinaloa declaró en el juzgado de turno de Quetzaltenango, donde la fiscalía pidió procesarlo por los cargos de homicidio culposo y lesiones.

El ministerio público señaló al conductor haber dado positivo al consumo de metanfetamina y anfetamina.

El piloto aseguró que en el hospital se le inyectaron medicamentos para controlar el dolor.

El juez dejó al piloto sujeto a proceso penal y ordenó que permanezca en prisión preventiva. (ANSA).