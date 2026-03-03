Guatemala: Presidente Arévalo prolonga el estado de prevención

En conferencia de prensa, el jefe de Estado celebró los datos recientes: "La medida nos ha permitido continuar con una estrategia de lucha contra el crimen organizado, en particular las pandillas, que ha logrado notables éxitos". Según las autoridades, los operativos han resultado en una disminución del 8% en la delincuencia y una disminución de los homicidios, descrita como "la más significativa de los últimos veinticinco años".

Arévalo explicó que la clave del éxito fue aislar a los líderes de las facciones encarceladas de sus cómplices en libertad. Esto se logró mediante el control de los centros penitenciarios y operaciones quirúrgicas en los barrios y zonas más afectadas por la violencia, que en los últimos meses han dado lugar a más de 7.000 detenciones y al desmantelamiento de cámaras de vigilancia ilegales. (ANSA).