Guatemala: Profesionales del Hospital de Valme participan en una expedición de ayuda solidaria en Guatemala

SEVILLA, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un grupo de profesionales de distintas ramas, entre ellos infectólogos, cirujanos, anestesistas y enfermeras, del Hospital Universitario de Valme de Sevilla han participado en una nueva expedición de ayuda solidaria en Guatemala en la que, durante dos semanas, han ofrecido ayuda asistencial a 284 pacientes.

Según una nota emitida por la Junta de Andalucía, la actuación se ha realizado a través de la ONG andaluza 'Médicos con Iberoaméricá' (Ibermed) y supone la 28 edición de un proyecto quirúrgico que se desarrolla cada año al final del verano en la ciudad guatemalteca de Antigua, con el apoyo del Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En esta ocasión, el grupo del Hospital Universitario de Valme ha estado encabezado por la infectóloga Eva León, que ha estado acompañada por cuatro facultativos más, la también infectóloga Marta Trigo, el cirujano Daniel Bejarano y los anestesistas Pilar Gómez y Sergio Gracia. A ellos se les suman cinco enfermeras de quirófano, la supervisora Verónica López, Sofía García, Lola Ruiz, Gracia García y Margarita Jiménez.

Así, han desarrollado un "intenso trabajo dirigido a pacientes necesitados del país" en un hospital perteneciente a las Obras Sociales del Hermano Pedro que vive de la caridad.

La intervención se ha llevado a cabo a través de Ibermed, una ONG no gubernamental para el desarrollo que desde 1997 trabaja para mejorar la atención sanitaria, educacional y social, fundamentalmente en zonas subdesarrolladas y con escasos recursos. Está integrada por médicos y enfermeros que prestan su ayuda en países iberoamericanos y, especialmente, en Guatemala.